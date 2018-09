Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amigo de Ricardo Salgado deu 24,6 milhões de euros pela Comporta

Preço é inferior a propostas feitas no concurso de 2018.

Pedro Almeida, empresário do setor petrolífero amigo de Ricardo Salgado, ofereceu 24,6 milhões de euros por 59,09% do fundo de investimento Herdade da Comporta, o ativo mais valioso do Grupo Espírito Santo (GES).



O preço, que foi feito através da Ardma, é revelado no acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que chumbou o recurso da massa insolvente da Rioforte (falência no Luxemburgo) contra a anulação, a pedido do Ministério Público, da venda do fundo em outubro de 2017.



Com data de 24 de maio de 2018, o acórdão diz que a venda foi anulada devido a "condutas desleais, imparciais e mesmo ilícitas".



A proposta de Pedro Almeida, que incluiria a assunção da dívida da Comporta à CGD de quase 120 milhões de euros, é inferior às propostas no concurso de 2018 e que, por outros motivos, foi também anulado.



Além de ficarem com a dívida à CGD, o consórcio Holyoake/Portugália ofereceu 36,5 milhões de euros e o consórcio Paula Amorim/Claude Berda propôs 28 milhões de euros.



Já Louis-Albert de Broglie propôs um pagamento único de 115 milhões de euros. Em agosto, a venda foi relançada.