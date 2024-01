Amigos dos animais salvam cadela com seis patas

Ariel, uma cadela spaniel de 11 semanas de idade, que nasceu com com seis patas e foi abandonada à porta de um supermercado, em Pembrokeshire, no País de Gales, ganhou uma nova vida.A Greenacres Rescue, organização sem fins lucrativos, conseguiu angariar 17 mil euros, doados por pessoas de todo o Mundo, o que permitiu realizar uma operação que durou duas horas para remover os membros a mais.A cirurgia correu bem e Ariel está a recuperar.