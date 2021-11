Amnistia Internacional pede a Portugal que reforce rede consular em caso de crises humanitárias

A secção portuguesa da Amnistia Internacional recomendou ao Governo que, em caso de crises humanitárias como a que ocorreu recentemente no Afeganistão, reforce a rede consular para facilitar o acolhimento de refugiados e requerentes de asilo em Portugal.

Em comunicado esta terça-feira divulgado, a Amnistia Internacional (AI) Portugal conta que se reuniu em 10 de novembro com a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, e a secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, para apresentar recomendações sobre o papel da rede consular portuguesa no acolhimento de refugiados e requerentes de asilo em Portugal.

"O que sugerimos é que possam pensar o reforço da rede consular quando há uma crise", explicou à Lusa o diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal.