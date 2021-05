Maria Martins, de 76 anos, e Ernesto Martins, de 79 anos, residentes em Camarate, no concelho de Loures, construíram uma vida em casal marcada pelo derrube de barreiras à comunicação e à discriminação, em resultado de terem nascido surdos. Esta é a história de um casal batalhador, integrado na sociedade e, acima de tudo, feliz. Ernesto e Maria tiveram quatro filhos e foi com os pais que as crianças aprenderam uma outra ...