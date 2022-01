Aamputação por pé diabético diminuiu 50% nos últimos dez anos, mas o médico Mário Pereira Pinto alerta que a pandemia e o confinamento provocaram um recuo na área. “Um estudo recente afirma que os doentes admitidos com úlcera do pé diabético têm três vezes mais risco de amputação comparativamente com os de 2019”, revelou ao CM, lembrando que é precisar estar atento a este flagelo que, no Mundo, “provoca uma amputação a cada 20 segundos” e, em Portugal, mais de mil por ano (segundo os últimos dados, de 2015).