ANA alerta para "tempos de espera elevados" nos aeroportos nacionais devido a greve do SEF

A ANA Aeroportos alertou esta sexta-feira para a forte possibilidade de grandes espera nos aeroportos nacionais (Lisboa, Porto, Faro, Funchal, Porto Santo e Ponta Delgada) no que ao controlo de fronteira diz respeito, devido à greve do SEF que começa este sábado e se prolonga até dia 31 de agosto.



"Devido à greve convocada pelo SIIFF, Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras, de 14 a 31 de agosto, nas horas de maior tráfego internacional, são expectáveis tempos de espera elevados no controlo de fronteira dos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Funchal, Porto Santo e Ponta Delgada", adianta a ANA em comunicado.

O organismo adianta ainda que "fará tudo o que estiver ao seu alcance para mitigar os constrangimentos causados aos passageiros", agradecendo a compreensão e colaboração, e pedindo aos passageiros com destino a países fora do espaço Schengen que se dirijam mais cedo ao embarque.