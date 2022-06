ANAC recomenda aos passageiros que cheguem ao aeroporto com antecedência este verão

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) deixou uma série de recomendações aos passageiros, devido a possíveis constrangimentos no verão, apelando a quem vai viajar de avião para que chegue com antecedência ao aeroporto.

Num comunicado publicado no seu 'site', o regulador referiu que, "com a chegada do verão, o levantamento das restrições de viagens, o regresso à normalidade e de modo a minimizar eventuais constrangimentos provocados pelo aumento do número de voos e de passageiros nos aeroportos europeus", a ANAC decidiu deixar uma série de recomendações.

"Antes de viajar, verifique a página de internet da transportadora aérea operadora do voo para mais informação sobre a antecedência necessária para comparecer no aeroporto", sugeriu, indicando que, "uma vez que esta informação pode variar dependendo do país de destino, em caso de dúvida, contacte a transportadora aérea ou o seu agente de viagens" ou o 'site' do aeroporto.