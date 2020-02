As análises feitas ao português que regressou de Milão com suspeitas de coronavírus deram negativo.A informação foi avançada aopor fonte hospitalar.Recorde-se que o paciente foi inicialmente para o hospital de Santa Maria da Feira e posteriormente transportado numa ambulância do INEM para o Hospital de São João do Porto, unidade de referência para estes casos.Trata-se de um homem que regressou recentemente de Milão, Itália.