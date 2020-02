Análises ao 17.º caso suspeito de coronavírus em Portugal deram negativo

As análises ao 17.º caso suspeito de coronavírus, que se encontrava no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, deram negativo.A informação é confirmada pela Direção Geral de Saúde em comunicado.O Covid-19 já causou mais de 320 infetados em Itália, entre os quais se registaram 11 mortos, todos eles de idade avançada e/ou com outras patologias, tendo a polícia criado postos de controlo numa dúzia de cidades do norte e que se encontram sob quarentena.O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 dá conta de que a epidemia chegou a mais de 30 países.Além dos mais de 2.700 mortos na China, onde o surto começou no final do ano, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.Em Portugal, já houve 17 casos suspeitos, que resultaram negativos após análises.O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que está hospitalizado no Japão.A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.