ANAREC pede descida do IVA para 6% no gás engarrafado

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) enviou uma carta ao Governo em que pede a redução da taxa do IVA aplicada ao gás engarrafado para 6%, face aos atuais 23%, adiantou o presidente da direção à Lusa.

Francisco Albuquerque contesta a fixação de preços máximos no GPL (gás de petróleo liquefeito) engarrafado, determinada por um despacho conjunto do ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, e do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, sublinhando que "estando o Governo preocupado com a situação económica das famílias, tal como todos nós, especialmente neste período excecional em que o consumo doméstico tende a aumentar, a medida que beneficiaria o consumidor final e não prejudicaria as empresas seria a redução do IVA".

A associação contesta ainda a afirmação do "preâmbulo do despacho de que os preços não estão a acompanhar a trajetória de queda de preço dos mercados internacionais por responsabilidade do canal de revenda, uma vez que quando se verifica uma alteração em baixa do preço de compra pelos revendedores esta tem sido refletida no preço final de venda ao consumidor", garantiu.