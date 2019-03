Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Área Metropolitana de Lisboa com linha telefónica de apoio para novos passes

Linha de apoio funciona durante os dias úteis até dia 15 de abril.

Por Lusa | 20:19

A Área Metropolitana de Lisboa vai ter, a partir de quarta-feira, uma linha telefónica de apoio ao utente no âmbito do novo sistema tarifário de transportes, que entra em vigor na próxima segunda-feira, foi esta terça-feira anunciado.



A linha telefónica - 211 211 776 - funciona durante os dias úteis a partir de quarta-feira e até dia 15 de abril, sendo o horário de atendimento entre as 09h00 e as 20h00, informa a Câmara Municipal de Lisboa.



Os utentes dos transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa puderam começar esta terça-feira a carregar o cartão Lisboa Viva com os novos passes Navegante Metropolitano ou Municipal, válidos a partir de 01 de abril.



Os novos passes são mensais, válidos durante o primeiro e o último dia de cada mês, e têm duas modalidades: o passe Navegante Metropolitano e o passe Navegante Municipal.



O passe Navegante Metropolitano custa 40 euros e permite viajar em todos os transportes públicos, de uma ponta à outra da Área Metropolitana de Lisboa.



O passe Navegante Municipal existe em 18 versões, um para cada um dos concelhos que integram a AML, permitindo ao utente utilizar todos os transportes públicos de um concelho por 30 euros.



Este passe tem a denominação da área geográfica a que diz respeito, como por exemplo Navegante Lisboa, Navegante Sintra ou Navegante Vila Franca de Xira.