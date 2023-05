André Ventura vai integrar Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP

O presidente do Chega, André Ventura, vai passar a ser deputado suplente na comissão parlamentar de inquérito à TAP, substituindo Pedro Pessanha, que renunciou ao lugar.

De acordo com informação confirmada à agência Lusa por fontes da comissão, estes pedidos - de renúncia e substituição - foram esta terça-feira entregues ao final do dia.

Assim, André Ventura passa a ser suplente na comissão parlamentar de inquérito à TAP, que tem como deputado efetivo pelo Chega Filipe Melo, coordenador do grupo parlamentar e vice-presidente da comissão.

Para quarta-feira estão marcadas as audições do ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro, e da chefe de gabinete do ministro das Infraestruturas, Maria Eugénia Cabaço.

Já na quinta será a vez de João Galamba ser inquirido pelos deputados.