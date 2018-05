Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Andrea Bocelli atua em Fátima e reza como peregrino

Tenor entrou no Santuário e ajoelhou-se na Passadeira das Promessas.

Por Isabel Jordão | 01:30

O tenor Andrea Bocelli, que este domingo deu um recital na Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima, entrou no recinto de oração do Santuário como peregrino, caminhou em silêncio até à Capelinha das Aparições, rezou junto da imagem de Nossa Senhora e percorreu de joelhos a Passadeira das Promessas. Só depois foi recebido pelo reitor, que lhe ofereceu a medalha comemorativa do centenário das aparições.



Pelas 16h00, duas horas depois de ter chegado ao recinto, Andrea Bocelli cantou e encantou as 10 mil pessoas que preenchiam todos os lugares da Basílica. Das 13 músicas, a penúltima – ‘Avé de Fátima’ - foi cantada pela fadista Ana Moura.



O espetáculo, dedicado à música sacra, foi oferecido ao Santuário de Fátima por um mecenas brasileiro e teve uma hora de duração. Foi "um momento de ação de graças, de caráter artístico, por aquilo que foram as celebrações do centenário das aparições", disse o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, adiantando que, 101 anos depois das aparições, está consolidada a "internacionalização e expansão mundial" da mensagem de Fátima.



De manhã, na homilia da missa final da peregrinação, o cardeal John Tong, bispo emérito de Hong Kong, pediu aos peregrinos para que através do seu "modo de viver" e "exemplo" façam "com que Cristo seja visível na sociedade".



O bispo emérito de Hong Kong apontou o exemplo de Nossa Senhora para dizer que Maria ajudará a "levar Cristo ao Mundo e o Mundo a Cristo", tornando as pessoas abertas e atentas "às necessidades dos outros" e a partilharem "o tesouro e a alegria" da fé.



O recinto de oração começou a encher-se de peregrinos de manhã cedo e quando a missa começou estava repleto, com 300 mil fiéis. No final da missa foi enviada uma "saudação muito afetuosa e gratidão" ao Papa Francisco.



A partir de Roma e usando a rede social Twitter, o Papa Francisco pediu à "Santíssima Virgem de Fátima" para dirigir "olhar sobre nós, sobre nossas famílias, sobre o nosso país, sobre o mundo".



GNR faz balanço "muito positivo" da peregrinação

A GNR fez um balanço "muito positivo" da peregrinação, registando duas queixas por furto e cinco extravios de carteiras, três furtos de carros e três acidentes rodoviários com danos menores, para além de sete pessoas perdidas, entretanto entregues aos grupos que integravam.



"Houve uma adesão enorme de peregrinos nos dias 12 e 13", disse o capitão Carlos Canatário, comandante da operação Peregrinação Segura.



Depoimentos

Maria José, 43 anos, Avis

"Sente-se uma união muito forte entre as pessoas"

"Cumpri o sonho de vir a Fátima a pé e não me custou nada. A emoção da chegada ao Santuário é muito forte, sente-se uma união muito forte entre as pessoas que não se conhecem que não consigo explicar em palavras."



Maria Conceição Teixeira 76 anos, Cabeceiras de Basto

"Hei de cá voltar sempre que puder"

"Vim em peregrinação para pedir ajuda a Nossa Senhora de Fátima e também para lhe agradecer tudo o que tem feito pela minha família. Vim agora ao Santuário e hei de cá voltar sempre que puder e as vezes que puder, durante todo o ano."



PORMENORES

450 pessoas assistidas

Cerca de 450 pessoas foram assistidas no decurso da peregrinação internacional de maio ao Santuário de Fátima, revelou este domingo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que registou ainda 93 emergências pré-hospitalares. Pelo menos 36 pessoas foram encaminhadas para hospitais da região.



303 doentes na bênção

Segundo o Santuário de Fátima, foram recebidos para a bênção final da peregrinação 303 doentes. Os postos de socorro foram procurados por 436 pessoas e o lava-pés por 517.



Problemas à saída

A GNR registou este domingo "complicações" no trânsito à saída de Fátima, porque "as pessoas quiseram sair todas ao mesmo tempo, pelas 13h00, após as celebrações religiosas".