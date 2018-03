Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Anestesista reanima bebé recém-nascido

Hospital de Portimão teve de realizar dois partos sem ter qualquer pediatra escalado nas Urgências.

01:30

Uma equipa de anestesistas teve de reanimar um bebé na sequência de complicações durante o parto, na noite de sábado, no Hospital de Portimão. A intervenção devia ter sido feita por um pediatra, mas não havia qualquer médico desta especialidade nas Urgências da unidade.



A situação aconteceu num dos dois partos que foram necessários realizar no Hospital de Portimão na noite de sábado. Um decorreu sem problemas, mas, no outro, o bebé deixou de respirar e foi necessário proceder à reanimação, por parte da equipa de anestesistas.



Ao CM, a administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) reconheceu que os partos "não devem" ser efetuados na ausência de pediatra e o que está previsto é a transferência para a unidade de Faro.



No entanto, em alguns casos, "designadamente, em situações de parto iminente, por questões de segurança para a mulher e o bebé, não se equaciona a transferência", disse, assegurando que "a criança foi devidamente assistida" e tanto ela como a mãe "encontram-se bem".



O CHUA admite, ainda, que a carência de pediatras "é já sobejamente conhecida", mas a ausência de médicos da especialidade na Urgência de Portimão, no sábado, foi "excecional e imprevisível".



Nos últimos seis meses, garantiu, a escala de Pediatria em Portimão teve "cobertura de 100%".



Hospital de Évora com falta de pediatras

A falta de médicos pediatras foi denunciada pelos clínicos do Hospital do Espírito Santo de Évora há uma semana. A equipa médica alertou para o risco de rutura da Urgência Pediátrica devido à falta de especialistas e à exaustão dos profissionais de saúde.



A Administração Regional de Saúde do Alentejo respondeu que o hospital iria "tentar" contratar mais pediatras em regime de prestação de serviços para assegurar as escalas.



Requerimento pede interdição de partos

Após este caso, Cristóvão Norte, deputado do PSD, apresentou ontem um requerimento ao Governo para que não permita partos "sem que estejam cumpridas as regras mínimas de segurança".



A ausência de pediatras no hospital de Portimão já tinha sido denunciada em julho.



Diretora "assessorou"

O CHUA diz que a equipa que assistiu o bebé foi "assessorada pela diretora do Departamento da Criança, Adolescente e Família".



Médicos de clínica geral

Na denúncia, em julho, o PSD adiantou que médicos de clínica geral estavam a fazer o atendimento a crianças e jovens.



"Grave e irresponsável"

Cristóvão Norte alerta que "é grave e irresponsável que o CHUA não assegure pediatras na unidade de Portimão".