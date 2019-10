Ângelo com malformações não detetadas por Artur Carvalho: "Deram-lhe seis meses de vida"

Ângelo nasceu no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, em janeiro de 1998, com "uma cardiopatia congénita e os ventrículos cheios de buracos, além de malformações nos dedos das mãos, nos pés, no órgão genital e com dentes", descreve a irmã Vânia Silva.A mãe fez três ecografias com o obstetra Artur Carvalho e em nenhuma foi identificado qualquer problema.Após o nascimento, as equipas médicas deram "seis meses de vida" ao bebé. Passou por vários hospitais, onde os médicos questionaram se o médico "nunca tinha referido a malformação nas ecografias".Ângelo morreu aos 18 anos devido a problemas de coração.