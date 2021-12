O gato urina fora da caixa de areia. O cão começa a roer os chinelos e nunca o tinha feito antes. Estes podem ser sinais de stress. Segundo a médica veterinária Sara Calisto, o confinamento, primeiro, e o desconfinamento, depois, vieram alterar as rotinas dos animais de companhia e provocar patologias que acabam por levar os nossos bichos ao consultório médico.





“Durante o confinamento, houve animais que ficaram felizes por terem os donos em casa, sobretudo cães, outros nem por isso”, revela a especialista. “Apareceram-me muitos gatos no consultório com infeções urinárias, com lambeduras por stress... situações várias, que são uma reação às mudanças.”