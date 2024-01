‘Anjos Amigos’ fazem jantar de Reis para 150 famílias carenciadas

A associação ‘Anjos Amigos’, em colaboração com a associação ‘Um Gesto Solidário’ promove, este domingo, um jantar de Reis, no Centro Social de Rio Tinto, em Gondomar.A associação que ajuda sem-abrigo, durante todo o ano, no Porto, vai juntar 150 pessoas numa iniciativa, onde para além de presentes para crianças e adultos – que inclui um cabaz de congelados e pinturas faciais – vai haver muita animação musical. O objetivo é proporcionar um momento de convívio a estas pessoas.A iniciativa começa à 16h00, com a atuação de vários cantores, e termina com o jantar, pelas 21h00.