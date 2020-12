Ano de 2021 já tem cores escolhidas. Conheça as eleitas da Pantone

Como é habitual a consulta de cores norte-americana Pantone divulga antecipadamente qual será a cor do ano que aí vem e 2021 traz não uma mas duas tonalidades: o amarelo ‘Iluminating’ e o cinzento ‘Ultimate Gray’.

A empresa adianta que, no próximo ano, serão estas as duas tonalidades a marcarem a moda, o design e as indústrias culturais. A combinação dos tons "17-5104 Ultimate Gray" e o "13-0647 Illuminating", segundo a consultora, "sublinha elementos diferentes que se encontram para apoiar uns aos outros" e é manifestação de "força [cinzento] e positividade [amarelo]". Apropriado para o ano que se segue a 2020, marcado pela pandemia da Covid-19.

"‘Illuminating' é um amarelo claro e animador que brilha com vivacidade, num tom de amarelo aconchegante com o poder solar. Já o ‘Ultimate Gray' é emblemático de elementos sólidos e confiáveis que são eternos e que fornecem uma fundação firme", explica a empresa.

De recordar que a cor eleita para 2020 foi o azul ‘Classic Blue’.