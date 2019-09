Mais 1.400 vagas para as crianças do pré-escolar no regresso às aulas

Os estabelecimentos de ensino pré-escolar têm este ano mais 1.400 vagas para as crianças dos três aos cinco anos, segundo dados do Ministério da Educação que sublinha a abertura de 7.500 novas vagas desde o início do mandato.

Foi nos "territórios metropolitanos onde habitualmente se verificava falta de resposta" que surgiram novas vagas para as crianças, segundo o gabinete de comunicação do Ministério da Educação (ME) que anuncia a abertura de 7.500 novas vagas desde o ano letivo de 2016/2017.

A Área Metropolitana de Lisboa sempre foi a zona mais problemática do país: Quase duas em cada 10 crianças (18,2%) de famílias que viviam nesta região estavam fora da rede no ano letivo de 2017/2018, segundo dados da Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).