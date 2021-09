Ano letivo no Algarve só arranca em pleno na segunda-feira

A maior parte das escolas do Algarve só arranca em pleno as atividades letivas na segunda-feira, mas, esta quinta-feira, alguns estabelecimentos já fizeram a receção aos alunos. Na região, cerca de 65 mil crianças e jovens irão frequentar os diversos níveis de ensino, desde os jardins de infância até às escolas secundárias."Temos muita vontade de começar", garante ao CM Carlos Silva, diretor do Agrupamento de Escolas Silves Sul, que junta 12 estabelecimentos que acolhem mais de 1800 alunos. Neste agrupamento foram esta quinta-feira recebidos os alunos que entraram pela primeira vez no pré-escolar e nos 1º e 5º anos de escolaridade, acompanhados pelos encarregados de educação.O objetivo foi "mostrar como funciona a escola, até para dar segurança aos pais e aos miúdos", salienta Carlos Silva. Na próxima segunda-feira, todos os restantes estudantes vão retomar as atividades letivas.Anamar foi uma das crianças que esta quinta-feira ingressou pela primeira vez na Escola EB 2,3 de Algoz, dado que passou para o 5º ano. A grande diferença que encontrou em relação ano passado foi ter agora de usar obrigatoriamente máscara. "É estranho, mas vou habituar-me", referiu ao CM. Nesta escola, as aulas funcionarão hoje apenas para os alunos do 5º ano, de forma a se adaptarem ao espaço.