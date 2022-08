Ainda o ano letivo não começou e o Ministério da Educação já autorizou os diretores a recorrerem diretamente às contratações de escola para recrutarem sobretudo docentes de Informática, por falta de professores disponíveis na lista nacional.



"As regras mudaram. O ME percebeu que não havia candidatos disponíveis na lista nacional para as reservas de recrutamento, especialmente para Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), e autorizou já a contratação de escola", disse ao CM Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.









