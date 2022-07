A expansão do anticiclone dos Açores poderá provocar episódios de seca mais intensos e frequentes na Península Ibérica. Um estudo publicado na revista ‘Nature GeoScience’, que analisou a evolução da dimensão do anticiclone dos Açores ao longo dos últimos 1200 anos, concluiu que este sistema de altas pressões se tem alterado aos longo dos últimos anos – as mudanças têm um enorme impacto nos fenómenos meteorológicos atuais, como os períodos de seca em Portugal e Espanha ou as chuvas torrenciais na Europa e América no Norte.









