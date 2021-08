Anticorpos caem ao fim de três meses e 3ª dose da vacina da Covid será inevitável

Um estudo da Universidade de Coimbra concluiu que os anticorpos proporcionados pela vacina anti-Covid caem para um sexto do valor inicial ao fim de 90 dias. A administração de uma terceira dose poderá, assim, vir a ser necessária, alertam os especialistas.A investigação foi conduzida pelos serviços de Patologia Clínica e de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que avaliaram a resposta à inoculação de mais de quatro mil profissionais de saúde. A análise dos resultados levou-os a concluir que 97,7% dos inoculados responderam com nível elevado de anticorpos.No entanto, ao fim de três meses, esse nível cai mais de 80% do valor inicial, pelo que a revacinação de profissionais e população em geral será aconselhável. Segundo Lucília Araújo, uma das especialistas que coordenou o estudo, idade e sexo são fatores na equação."Os funcionários mais jovens responderam de forma mais exuberante, com títulos de anticorpos mais elevados, enquanto nos mais idosos a resposta ia descendo", diz a investigadora.Por outro lado, "o género masculino respondeu pior do que o género feminino ao longo do tempo": os homens perderam anticorpos mais rapidamente do que as mulheres. "Sou totalmente favorável à administração de uma terceira dose", concluiu Lucília Araújo.O Santuário de Fátima prepara a peregrinação dos emigrantes nos próximos dias 12 e 13. A pandemia obriga a limitações. O número de fiéis não pode ultrapassar os 15 mil, havendo marcações das distâncias, no chão.O tocheiro vai estar acessível. Celebrações serão conduzidas pelo Arcebispo do Luxemburgo, o Cardeal Jean-Claude Hollerich.Os novos casos de Covid-19 estão em queda, revela o boletim diário da Direção-Geral da Saúde. No sábado houve o registo de 1982 novas infeções, já na sexta-feira foram 2621. Pelo contrário, houve uma subida de mais onze internamentos para 849 no sábado. O índice de transmissão do vírus R(t) manteve-se em 0,92.