Antifascista e escritor Pedro Baptista morreu aos 71 anos

O antifascista, escritor e ensaísta Pedro Baptista morreu esta quinta-feira aos 71 anos, informou fonte da Câmara Municipal do Porto onde era deputado da Assembleia Municipal, eleito pelo movimento independente do presidente Rui Moreira.

Pedro Rocha Baptista nasceu em Nevogilde, no Porto, em 1948. Licenciado e doutorado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, publicou vários ensaios, romances e comunicações no campo da filosofia.

A morte de Pedro Rocha Baptista foi revelada horas depois de ter publicado na sua página na rede social Facebook um "é hoje! Até já!", referindo-se à visita que se preparava para acompanhar à exposição "1820. Revolução Liberal do Porto", da autoria de José Manuel Lopes Cordeiro e que davam início às comemorações da revolução, das quais era Comissário Geral.