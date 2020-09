Antigas estações ferroviárias concessionadas e reconvertidas para turismo

Trinta estações ferroviárias desativadas e devolutas, situadas no Alentejo e no Norte, integram o novo programa do Governo Revive Ferrovia para serem, em 2021, concessionadas a privados, reabilitadas e reconvertidas para fins turísticos.

"É um programa que segue o modelo dos Revive anteriores. Ou seja, vai facilitar a reabilitação e animação turística de imóveis que se encontram num estado devoluto", afirmou esta terça-feira a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

A titular da pasta do Turismo falava aos jornalistas no final da assinatura de contratos de financiamento com autarquias e agentes económicos, no âmbito do Programa Valorizar, que decorreu na Universidade de Évora.