Aquaparque encerrou há 25 anos devido à morte de duas crianças.

Por Lusa | 15.05.18

O antigo aquaparque de Lisboa, que está fechado há 25 anos, vai reabrir no primeiro trimestre do próximo ano como parque infantil, disse esta terça-feira à agência Lusa, o vereador do Ambiente e da Estrutura Verde da Câmara de Lisboa.

Aquele parque aquático encerrou em 1993 após a morte de duas crianças, não tendo tido utilização posterior.

Chegou a atribuir-se a concessão a uma empresa privada para criar um parque temático, mas o projeto nunca avançou.