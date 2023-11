O antigo bispo do Porto D. António Francisco dos Santos pode estar a caminho dos altares. O repto para a abertura da fase diocesana do processo de canonização foi lançado pelo cónego José Guedes, de Lamego, na primeira missa do cardeal Américo Aguiar enquanto bispo de Setúbal.



D. Francisco dos Santos foi bispo do Porto entre 2014 e 2017, altura em que faleceu vítima de ataque cardíaco, com 69 anos.









