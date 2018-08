António Costa acompanha incêndios no gabinete e redes sociais não perdoam

"ações rápidas eficientes in Loco! Venha entrar em contacto com a situação no terreno e veja com os seus olhos o que os nossos bombeiros que recebem 2.50€ por hora fazem por populações inteiras !!!!! Coloque a proteção civil no seu lugar e ensine a mesma a ser menos burocrática!!! E aí sim , pode tirar fotos com esse ar despreocupado no conforto do seu escritório !".



Estou em contacto permanente com o Ministro da @ainterna_pt, os autarcas e a AGIF, para atualizações sobre os #incêndios, análise da situação e orientações. Deixo uma palavra de apoio a todos os agentes de proteção civil nas operações e de solidariedade às populações afetadas. pic.twitter.com/BY5lIsvlcT — António Costa (@antoniocostapm) 6 de agosto de 2018





Esta quarta-feira, António Costa terá também reuniões relacionadas com as negociações orçamentais, no Terreiro do Paço, enquanto continuará a acompanhar à distância o desenvolvimento dos incêndios no país, especialmente aquele que assola o concelho de



Entretanto, tem surgido vários rumores nas redes sociais de que o primeiro-ministro estaria ausente e não no Terreiro do Paço. Fonte oficial explicou ao CM que António Costa tem tido agenda todos os dias, ainda que esta não seja pública. Esta terça-feira, o Chefe do Governo vai, aliás, encontrar-se com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A tradicional reunião semanal entre o Chefe de Estado e o primeiro-ministro foi antecipada, já que Marcelo segue em breve de férias para o Algarve, apurou o CM.Esta quarta-feira, António Costa terá também reuniões relacionadas com as negociações orçamentais, no Terreiro do Paço, enquanto continuará a acompanhar à distância o desenvolvimento dos incêndios no país, especialmente aquele que assola o concelho de Monchique , no Algarve.





O primeiro-ministro publicou no Twitter e no Instagram juntamente com a mensagem de apoio várias fotografias no gabinete.Os internautas não perdoaram aquilo que interpretaram como um ar de António Costa no conforto do escritório a ver televisão e a apontar para o monitor do computador."Portugal a arder novamente! Para quando reunir com quem entende de fogos? Como diretor de um corpo de bombeiros disponibilizo-me para dizer a verdade sem ataques, para que o país ande para a frente", escreveu um dos utilizadores da rede social Instagram numa das fotos publicada por António Costa.Um outro utilizador do Instagram afirmou não serem necessárias mensagens de apoio mas simA Proteção Civil estendeu o alerta máximo de incêndio até à próxima terça-feira.