António Costa admite "conselho de ministros eletrónico para ser decretada a requisição civil”

O primeiro-ministro, António Costa, disse este domingo que o Governo fará uma avaliação logo às primeiras horas da manhã de segunda-feira sobre o cumprimento dos serviços mínimos decretados para a greve dos motoristas, admitindo aprovar a requisição civil.



Caso se verifique o incumprimento dos serviços mínimos decretados, o Governo reunir-se-á através de Conselho de Ministros eletrónico para aprovar a requisição civil, disse António Costa, em declarações aos jornalistas no final de uma visita à Entidade Nacional para o Setor Energético, em Lisboa.





Questionado sobre quando será feita a primeira avaliação ao cumprimento dos serviços mínimos, António Costa disse que "seguramente depois do início da greve e quando as entidades patronais comunicarem se estão ou não em condições de desempenhar os serviços mínimos"."A Antram [Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários] divulgou uma posição hoje de manhã informando que os sindicatos não cumpriram a obrigação de até à meia-noite fornecerem a lista dos trabalhadores que vão desempenhar os serviços mínimos", disse.A informação de que o Governo dispõe é que a Antram "se está a substituir aos sindicatos notificando os trabalhadores que se devem apresentar até às seis e meia para o exercício das funções necessárias para cumprir os serviços mínimos", disse."E, depois disso, o Governo fará uma avaliação", acrescentou."O que temos previsto é que temos um Conselho de Ministros eletrónico à hora que for necessário para assim que for constatado o incumprimento poder ser decretada a requisição civil", declarou.O primeiro-ministro defendeu que "é absolutamente fundamental" que os serviços mínimos decretados funcionem, advertindo que mesmo com o funcionamento em pleno dos serviços mínimos, "podem mitigar mas não eliminam os efeitos da greve".