António Costa aproveita manhã de sábado para arranjar a bicicleta. Veja o primeiro-ministro equipado a rigor

'Salva Biclas' é o nome da oficina que arranja, renova e restaura bicicletas, há cerca de três anos. Situada em Belém, Lisboa, foi fundada por Salvador Esteves que é apaixonado por bicicletas desde criança e este sábado até recebeu a visita do primeiro-ministro, António Costa.Ao, Salvador afirma que Costa, apesar do cargo que desempenha, "é um cliente como os outros". O empresário partilhou nas redes sociais o momento em que o primeiro-ministo, equipado a rigor, passou pela loja. "Mais um cliente que pôs a sua bicicleta a andar", escreveu.Mas o primeiro-ministro não é o único que dá uso à bicicleta em tempos de pandemia. O fundador da oficina revela aoque recentemente tem recebido vários pedidos para alterar "biclas" que estavam paradas, já que as deslocações se alteraram devido às medidas restritivas para evitar o contágio da Covid-19 que estão ainda em vigor."É bom para o ambiente e para o negócio das bicicletas", disse Salvador, sublinhando a necessidade de mais ciclovias em Lisboa.Este apaixonado por bicicletas garante que este meio de transporte também faz bem à saúde mental: "Quando saímos de casa de bicicleta não saímos sozinhos. Podemos parar e dizer 'bom dia', ir beber um café, e temos outra atitude perante a vida", concluiu.Recorde-se que o primeiro-ministro foi visto este sábado a aproveitar a manhã de sol, junto à sua residência,