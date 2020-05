António Costa brinca com uso de máscaras: “Isto não é um assalto, é simplesmente um cliente”

O primeiro-ministro português, António Costa, afirmou esta terça-feira que a utilização de máscaras pelos cidadãos nos mais variados espaços pode dar a ideia de que se trata de "um assalto".António Costa falava esta terça-feira aos jornalistas no Palácio da Ajuda, em Lisboa, após a cerimónia de assinatura de um compromisso entre governo e parceiros sociais. O Chefe do Governo brincou com a ideia de que a máscara pode assustar comerciantes e lojistas. "Isto não é um assalto, é simplesmente um cliente", disse Costa, que acrescentou a importância das condições de segurança e higiene no comércio, nos serviços e restaurantes.O primeiro-ministro português relembrou a importância de manter as medidas de distanciamento social e de higiene para continuar a conter a propagação da Covid-19."Da parte do governo podem contar, não só com diálogo permanente, mas também com uma determinação para a tomada de medidas para vencer esta crise", relembrou António Costa, que sublinhou a importância do equilíbrio para a recuperação da economia do País.Em atualização