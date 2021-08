António Costa diz que decisão da DGS sobre vacinação de maiores de 12 anos foi "puramente técnica"

O primeiro-ministro, António Costa, assegurou hoje que a decisão da Direção-Geral da Saúde sobre a vacinação universal dos jovens a partir dos 12 anos foi "puramente técnica", defendendo que o Governo apenas se preparou antecipadamente para isso.

A DGS recomendou na terça-feira a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos, deixando assim de ficar circunscrita a situações específicas, como os casos em que têm doenças de risco.

"Obviamente, as decisões da DGS são puramente técnicas e nesta matéria cada um fez aquilo que lhe competia", assegurou António Costa, que falava aos jornalistas no final do briefing operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras.