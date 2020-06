O primeiro-ministro, António Costa, içou este sábado a bandeira verde na praia da Rocha, em Portimão, e afirmou que os portugueses podem ir à praia, mas com regras.António Costa, acompanhado com o Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, esteve este sábado de manhã na praia da Rocha, em Portimão, onde içou a bandeira verde.Este momento marca o momento em que a praia está pronta a receber os banhistas, num verão atípico devido à pandemia de coronavírus.