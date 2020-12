António Costa isolado em S. Bento no Natal

António Costa está em isolamento profilático na residência oficial até 29 de dezembro. Por esse motivo, o primeiro-ministro (PM) vai passar o Natal em São Bento, onde existem todas as condições para residir, passar a noite da Consoada e descontrair em passeios no jardim da residência oficial do chefe do executivo.









“Na sequência da exposição a caso de Covid-19, ocorrida no dia 16/12/2020, o primeiro-ministro, Dr. António Costa, e após avaliação de risco efetuada por Autoridade de Saúde, foi considerado contacto com exposição de alto risco”, afirmou este sábado, em comunicado, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Na última quarta-feira, Costa esteve em contacto com Emmanuel Macron, presidente de França, que está infetado com o novo coronavírus. Por esse motivo, o primeiro-ministro vai ficar em “vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição, com isolamento profilático na residência oficial até ao final do período de vigilância ativa”.

Em São Bento, Costa tem todas as condições para passar bem estes 14 dias: a residência oficial tem cozinha e respetivo cozinheiro, quarto de dormir e um grande jardim, que o primeiro-ministro poderá aproveitar para esticar as pernas.

Graça Freitas volta ao trabalho esta segunda-feira



A diretora-geral da Saúde está recuperada da Covid-19 e retoma funções segunda-feira. Graça Freitas admite “um grande alívio” por ter ultrapassado uma doença que, psicologicamente, “causa grande ansiedade”.