O primeiro-ministro, António Costa, esclareceu esta segunda-feira por que razão usou máscara na sessão solene comemorativa do 25 de Abril, na Assembleia da República. Na bancada do Governo, foi o único a usar a proteção contra a Covid-19.









“Vou usar máscara sempre que houver grandes ajuntamentos em espaços fechados”, justificou. “Convém termos a noção que deixámos de usar a máscara, mas o vírus não deixou de nos usar e continua a andar por aí. Continua a contaminar as pessoas, continuam pessoas a adoecer e continuam pessoas a falecer”, avisou.

António Costa acrescentou que, pela sua parte, “após dois isolamentos por contactos de risco e mais um isolamento por contração da Covid-19”, continua “a tomar cautelas e caldos de galinha”. Lembrou ainda que o fim do uso obrigatório da máscara em espaços públicos fechados não significa que o cidadão não tenha a liberdade para usar.





O primeiro-ministro entende, contudo, que o risco é menor quando está rodeado por um número limitado de pessoas. Aconteceu esta segunda-feira no Parlamento durante a conversa com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, em que o primeiro-ministro optou por tirar a máscara. Marcelo Rebelo de Sousa e Augusto Santos Silva também estavam sem máscara. António Costa observou que a máscara não é obrigatória em muitas situações, acrescentando que todos devem desejar que essa medida “tenha vindo para ficar”. Contudo, avisa que “ninguém sabe o que vai acontecer no outono e inverno”. “Há quem diga que, provavelmente, voltaremos a ter Covid-19, como tivemos outras infeções respiratórias. E, então, poderemos ter de tomar novas medidas”, disse.