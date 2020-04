António Costa quer Internet para todos os alunos no próximo ano letivo

No próximo ano letivo todos os alunos dos ensinos Básico e Secundário vão ter acesso à internet e a equipamentos informáticos, prometeu o primeiro-ministro, António Costa, numa entrevista à agência Lusa, cuja divulgação foi feita este sábado.

Questionado sobre se será atribuído um computador a cada aluno, como sucedeu durante governos de José Sócrates, com o programa Magalhães, o primeiro-ministro respondeu que "é muito mais do que isso".

Mais do que ter apenas um computador ou um tablet, para António Costa é também essencial "possuir acesso garantido à rede em condições de igualdade em todo o território nacional e em todos os contextos familiares, assim como as ferramentas pedagógicas adequadas para se poder trabalhar plenamente em qualquer circunstância com essas ferramentas digitais".

Já sobre a resposta dada pelo sistema de ensino no atual contexto de crise sanitária, o líder do Governo afirmou que foi demonstrativa de "uma extraordinária capacidade de adaptação" a uma situação nova.

Para o primeiro-ministro, contudo, o mais importante no próximo ano letivo, independentemente da questão sanitária, é mitigar a desigualdade estrutural a que os alunos estão sujeitos, devido ao contexto familiar em que estão inseridos.

Sobre o regresso às aulas presenciais em maio, Costa revelou que ouviu as associações de pais e os sindicatos dos professores. Ainda assim, frisou que para que o programa gizado seja exequível é preciso reunir condições para que "professores, trabalhadores não docentes, famílias e alunos tenham confiança de que podem ir à escola", porque "não estamos só a combater uma pandemia viral, mas, também, uma pandemia de pânico".



Governo já atua "em regime de salvação nacional"

O primeiro-ministro sustenta que o Governo já atua "em regime de salvação nacional" - proposta feita pelo líder do PSD, Rui Rio - na luta contra a pandemia de Covid-19. "É fundamental que a unidade que temos demonstrado na fase da crise seja a unidade que temos de demonstrar na fase de recuperação", disse à Lusa, para adiantar: "A recuperação dos danos sociais e económicos também vai exigir o empenho de todos."

Espera ter apoio de Bloco e PCP

O primeiro-ministro disse à Lusa que ficaria muito desiludido se concluísse que só podia contar com o Bloco de Esquerda e o PCP em tempo de ‘vacas gordas’. A mudança de política económica feita em conjunto com o PCP e com o BE "foi essencial para o crescimento económico e a melhoria dos rendimentos", lembrou.