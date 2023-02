António Costa recebido em Matosinhos por cerca de 200 professores em protesto

Cerca de 200 professores marcaram presença, esta noite de terça-feira, junto ao cinema Constantino Nery, em Matosinhos, para receberem o atual primeiro-ministro, António Costa, em manifestação contra as medidas do governo para o setor laboral dos professores.Para garantir a segurança de António Costa, foi acionado um forte dispositivo da PSP para a avenida Serpa Pinto. António Costa, que também é o secretário-Geral do Partido Socialista, deslocou-se a Matosinhos, para um encontro com os militantes para uma sessão de esclarecimento sobre o pacote 'Habitação +'. Estiveram presentes, no auditório do Cinema Constantino Nery, cerca de 150 militantes.