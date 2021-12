António Costa reitera apelo para uma adesão efetiva à vacinação Covid

O primeiro-ministro reiterou esta sexta-feira o apelo a uma adesão efetiva ao processo de vacinação, alegando que, "ao contrário do que ouvimos dizer", as crianças também são infetadas e sofrem com a doença [covid-19].

"Começando amanhã [sábado] o processo de vacinação das crianças entre os 11 e os cinco anos, queria fazer mais um apelo para que haja uma adesão efetiva a este processo de vacinação, porque é muito importante que todos aqueles que já se podem vacinar que se vacinem", disse António Costa, em Quarteira, no distrito de Faro.

Ao intervir na cerimónia de inauguração da Escola EB 2,3 D. Dinis, no Algarve, o primeiro-ministro alegou que, "ao contrário do que ouvimos dizer", as crianças também são afetadas pela doença provocada pelo novo coronavírus.