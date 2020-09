António Costa sobre regresso às aulas: “Não podemos continuar a pagar o preço de ter a escola encerrada”

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta segunda-feira que "não podemos continuar a pagar o preço de ter a escola encerrada", no mesmo dia em que arranca o novo ano letivo, marcado pelas medidas de combate à pandemia da Covid-19.Durante uma visita a uma escola em Benavente, o chefe do Governo sublinhou que a abertura do ano letivo "é fundamental para prosseguir com a convivência necessária".Para além das medidas impostas pela DGS, como os horários alargados, o distanciamento físico e o uso obrigatório de máscaras, António Costa reforçou a importância das medidas de higiene, como a desinfeção frequente das mãos e apelou a uma à precaução. "Ninguém pode relaxar", relembrou.O primeiro-ministro sublinhou ainda "que é necessário ter precaução tanto dentro como fora da escola", apelando às famílias para que façam o seu papel na prevenção das infeções. "A escola em si não transmite o vírus a ninguém, quem transmite somos nós uns aos outros", afirmou.