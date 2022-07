O primeiro-ministro visitou esta segunda-feira as forças envolvidas no efetivo de prevenção e combate aos incêndios florestais no início de uma semana em que as condições climatéricas se preveem altamente propícias para o desenvolvimento de grandes ocorrências: calor (temperatura acima dos 40 graus em praticamente todo o território), trovoadas (em muitos locais secos) e, sobretudo, o temível vento de Leste.









