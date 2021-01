António Guterres recebe vacina contra a Covid-19 e pede acesso a “todos, em qualquer lugar”

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, apelou esta sexta-feira, depois de ser vacinado para a Covid-19 em Nova Iorque, a que "todos, em qualquer lugar", tenham acesso à vacinação.

Com 71 anos de idade, Guterres faz parte dos grupos definidos como prioritários pelas autoridades de saúde norte-americanas no plano de vacinação para a covid-19, tendo hoje recebido a primeira dose da vacina.

Numa mensagem posteriormente divulgada através da rede social Twitter, Guterres afirmou-se "agradecido" e "afortunado" pela vacinação, acrescentando que é necessário "trabalhar para assegurar que a vacina esteja disponível para todos, em qualquer lugar".







I am very thankful to the City of New York for including @UN staff and diplomats in their #COVID19 vaccination programme.



Solidarity is crucial in our global fight against the pandemic.pic.twitter.com/z9WXm60OiS