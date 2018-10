Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Joaquim Piçarra defende melhor salário para mais independência

Novo presidente do Supremo exige revisão urgente do estatuto.

Por Salomé Pinto | 09:29

"É preciso uma "revisão urgente do estatuto dos magistrados, que se arrasta há mais de 33 anos, e uma atualização da sua componente remuneratória", alertou esta quinta-feira o novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) António Joaquim Piçarra, durante a cerimónia de tomada de posse.



O estatuto em vigor "está ultrapassado". Por isso, é vital um novo "que reforce a independência dos juízes, assegurando-lhes exclusividade absoluta e uma carreira atrativa", sublinhou.



O juiz-conselheiro denunciou ainda a "falta de assistentes técnicos nos tribunais", o que "prejudica a atuação eficaz da Justiça".



A "simplificação da comunicação com os cidadãos" é outra das prioridades para o mandato de cinco anos que agora se inicia.



António Joaquim Piçarra sucede a Henriques Gaspar

António Joaquim Piçarra, de 67 anos, é o 38º presidente do Supremo Tribunal de Justiça, sucedendo a Henriques Gaspar.



Nasceu em Idanha-a-Nova, licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa e entrou no Centro de Estudos Judiciários em 1980.



Presidiu o Tribunal da Relação de Coimbra entre 2006 e 2011, foi vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura e juiz-conselheiro do STJ.