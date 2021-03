Anunciado programa de testes à Covid-19 no Ensino Superior

O Governo anunciou ontem um programa de testagem à Covid-19 gratuito no Ensino Superior em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). O objetivo é rastrear toda a população académica que regresse às aulas presenciais a 19 de abril. As instituições de ensino superior terão de inscrever-se para os testes a partir de amanhã e até dia 30 no site da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).Uma orientação técnica da Direção-Geral da Saúde e da DGES divulgada ontem recomenda que as instituições de ensino superior realizem "um teste rápido de antigénio a todos os estudantes, docentes, não docentes, investigadores e colaboradores que reiniciem atividades presenciais". É recomendada também que depois sejam realizados "rastreios periódicos nos concelhos com uma incidência cumulativa a 14 dias superior a 120 casos/100 mil habitantes".Estes testes rápidos a cerca de 200 mil pessoas, que deverão regressar ao regime presencial a 19 de abril, custarão cerca de 2 milhões de euros, que são financiados pela União Europeia.As instituições de ensino superior com profissionais habilitados vão receber os kits de testes e formação adicional, assegurando elas próprias o rastreio ao novo coronavírus. Já nas restantes, os testes serão efetuados pelos técnicos da CVP.As instituições de ensino superior privadas estão também incluídas neste ‘Programa de testagem CVP - Ensino Superior’, devendo informar a tutela, no site da DGES, sobre o número de rastreios que precisam de realizar e em que condições.A realização de rastreios regulares "pode constituir uma medida adicional às medidas não-farmacológicas para uma retoma mais segura das atividades educativas e letivas presenciais", explica a DGS e a DGES.O Ministério do Ensino Superior nota que a testagem de todos será conseguida com o programa da CVP, mas também com rastreios realizados pelas instituições de ensino superior, autarquias e outras instituições.Os responsáveis das instituições de ensino superior ficaram satisfeitos com o novo programa. "Há a intenção clara do Governo de testar todos. O ensino superior com mais de 300 mil pessoas não podia ficar de fora e houve uma negociação connosco", admitiu Pedro Dominguinhos, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos. "Foi-nos indicado que haverá testes para rastrear todos os que regressam ao regime presencial".O Politécnico de Setúbal faz rastreios a alunos mais vulneráveis. "Vamos fazer testes PCR nas comunidades de maior risco, como as residências de estudantes", disse o presidente do politécnico, Pedro Dominguinhos.Começaram a chegar às escolas os primeiros computadores para os professores no âmbito do programa Escola Digital, revelou Arlindo Ferreira, diretor do Agrupamento Cego do Maio, na Póvoa de Varzim. Questionado pelo CM, o Ministério da Educação não respondeu.