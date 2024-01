"Aos 107 anos ainda está forte": Papa envia mensagem a idosa que encontrou na JMJ em Lisboa

O Papa Francisco enviou, esta sexta-feira, uma mensagem à idosa de 107 anos com quem se encontrou na Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa.



"Aos 107 anos, ainda está forte e segue em frente", começou por dizer o Sumo Pontífice, citado pela Vatican News. A mensagem foi gravada em vídeo e enviada para a mulher, durante um encontro do líder da Igreja Católica com o cardeal português. D. Américo Aguiar.





Maria da Conceição Brito Mendonça nasceu a 13 de maio de 1917, dia da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima. Quando se encontraram, a 4 de agosto, na Nunciatura Apostólica, o Papa recebeu da portuguesa um rosário."Ainda tenho o seu rosário. Continue a fazê-los, continue a rezar o rosário e continue a sustentar a Igreja com a oração e alegria. Que o Senhora a abençoe e que a Virgem Maria cuide de você. E reze por mim, não se esqueça".

Noutra mensagem gravada esta sexta-feira, o Papa lembrou a jovem portuguesa Edna, de 17 anos, que em junho rescreveu a Francisco lamentando não poder participar na Jornada Mundial da Juventude, por sofrer de uma doença em fase terminal.

Na carta manuscrita, que segundo o portal de notícias do Vaticano, Vatican News, foi escrita no hospital, Edna Rodrigues afirmava gostar muito do Papa e que o seu sonho "sempre foi conhecê-lo".

"Por motivos de saúde, não vou conseguir acompanhá-lo nas Jornadas Mundiais da Juventude fisicamente. Quando soube que as Jornadas iam ser feitas em Portugal fiquei muito feliz, porque sempre que vejo o Papa na televisão a falar sinto-me bem, como se não tivesse nenhuma doença que me impedisse de participar nas JMJ", acrescentava a jovem portuguesa.

Edna, que pertence à paróquia de São Maximiliano Kolbe, em Lisboa, contou, depois, que o médico lhe disse que a sua morte acontecerá em breve.

"Fiquei muito triste porque achei que não ia conseguir ir às JMJ, nem ver o Papa, como sempre sonhei. Decidi então escrever-lhe uma carta para que saiba o quando significa, e a sua importância para mim e para a minha família", escreve Edna, que termina a carta com um pedido de orações ao Papa, do qual se despede "com carinho".

Edna, que continua a lutar contra a doença, foi esta sexta-feira recordada pelo Papa durante o encontro com Américo Aguiar.

"Edna, lembro-me de ti. Lembro-me que ofereceste toda a tua doença, toda a tua dor pela Jornada da Juventude. Obrigado por isso, e obrigado por continuares a lutar, continua, continua! Continua a rezar por tantos jovens que precisam de força para seguir em frente. Não te esqueças que és um dos pilares da Jornada da Juventude. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora olhe por ti, e não te esqueças de rezar por mim", afirmou Francisco na mensagem.

No encontro desta sexta-feira, Américo Aguiar terá pedido ao Papa que dirigisse também uma mensagem aos jovens que participaram na JMJ de Lisboa e que preparam já a participação na próxima jornada em Seul.

"Dizem-me que vocês, jovens, têm de ser provocados, senão adormecem. Não! Vocês não adormecem, pois não? Vocês não adormecem. Panamá, Lisboa, Seul, é uma viagem para vocês. É uma viagem que estão a fazer e é uma viagem interessante que deixa a sua marca. É importante deixar marcas na vida, deixar algo que se tenha feito. Podemos dizer: 'Um jovem passou por aqui e deixou esta marca'. Reflitam um pouco sobre isto: "Que pegadas deixei eu na vida? E continuem, não desanimem", afirmou, então, Francisco noutra pequena mensagem.