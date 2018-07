Portugueses no Luxemburgo fazem fila para levantar dinheiro da CGD

Encerramento dos balcões da Caixa Geral de Depósitos apanhou os portugueses de surpresa.

Por Lusa | 15:07

A notícia do encerramento dos balcões da Caixa Geral de Depósitos no Luxemburgo apanhou os portugueses de surpresa, e muitos estão a transferir o dinheiro para outras contas, preocupados com a situação.

"Estive ontem a fazer uma transferência para pagar umas obras lá em baixo e não me disseram nada", queixou-se Júlia, que só soube quando o filho lhe ligou a dar a notícia que leu nos jornais online, depois de os sindicatos terem denunciado o encerramento.

Esta manhã, a imigrante, de 65 anos, era uma das duas dezenas de clientes que aguardavam na agência da Avenida da Liberdade, na cidade do Luxemburgo, para serem atendidos.