“Apanhei um grande susto, tudo abanava”: Terra tremeu duas vezes em dez horas no Algarve

A terra tremeu duas vezes esta terça-feira na região do Algarve. O primeiro abalo sísmico, mais intenso, foi registado à 01h49, a cerca de 98 quilómetros a sul-sudoeste de Faro. Segundo o IPMA, o sismo teve uma magnitude de 3.9 na escala de Richter, com epicentro no mar, e foi sentido com intensidade máxima III na região de Albufeira. Não há registo de danos pessoais ou materiais.“Apanhei um grande susto, tudo abanava, estava a dormir e acordei repentinamente. Fui ver os meus pais e eles continuavam a dormir”, referiu aoAntónio Guerreiro, distribuidor de peixe no Mercado dos Caliços, em Albufeira.

Dez horas após o primeiro abalo, foi registado um novo evento sísmico, a cerca de 50 quilómetros a sul de Olhão, com epicentro novamente no mar. O sismo, com uma magnitude de 3.7, foi sentido nos concelhos de Olhão, Faro e Loulé. Também este último não causou danos pessoais ou materiais.



No Alentejo, a terra também tremeu, às 15h47, com registo de um sismo de magnitude 2.6 na escala de Richter, com epicentro localizado a cerca de 8 km a oeste de Évora. Não houve danos.