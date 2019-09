Aparelhos auditivos fazem disparar queixas

Não são adaptados ao ouvido, provocam tonturas e náuseas e, na hora de partir para a devolução, causam dores de cabeça acrescidas. A venda de aparelhos auditivos através de chamada telefónica ou ao domicílio está a motivar um número crescente de queixas junto da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco), na maioria dos casos por dificuldades na adaptação e devolução dos dispositivos.

"O consumidor identifica o problema que tem e os vendedores tentam encontrar um produto que irá resolver o seu problema, mas muitas vezes não o resolve e traz mais dores de cabeça ao consumidor por ter assinado e acreditado naquelas informações", explica a jurista Ingride Pereira, que integra o gabinete de apoio ao consumidor da Deco.





Porque "a venda foi feita à distância" e não foram realizados exames para se encontrar um aparelho adequado às queixas do consumidor, quem compra o aparelho não se adapta, nota a especialista.Depois, somam-se reclamações relacionadas com os contratos a crédito: muitos só percebem que o assinaram quando chegam à Deco. Mas apesar do "custo elevado" destes aparelhos, e inerentes a uma eventual cessação do acordo, a jurista recorda que a compra está sujeita a um "prazo de reflexão" de 14 dias, dentro do qual poderá ser devolvida.

O Infarmed explicou que os aparelhos auditivos amplificadores não são dispositivos médicos, por não terem qualquer finalidade médica.



Limpar ouvido é solução em grande parte dos casos

Pedro Escada, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, defende que "uma casa de aparelhos auditivos devia ter como objetivo final" o doente ficar "mais funcional, conseguir comunicar melhor, mas em muitas dessas casas de próteses o objetivo é só vender, independentemente do resultado". Muitos apresentam apenas um "rolhão de cera" que, após ser retirado, reverte a perda auditiva.



PORMENORES

Amplificador vs aparelho

Os aparelhos auditivos são diferentes dos amplificadores, uma vez que estes ampliam o som na sua totalidade, independentemente das frequências que estejam em perda. Já os aparelhos auditivos são parametrizados para a perda específica do utilizador para corrigir a perda auditiva nas exatas frequências e intensidades.



Perda progressiva

Presbiacusia é a designação do processo natural que, afetando as estruturas constituintes do ouvido, implica a perda de audição ao longo da vida.



Sinais de alerta

Dificuldade em ouvir o que lhe dizem ao telefone, achar que os sons estão "abafados" ou ter de

se esforçar para perceber uma conversa são alguns sinais de perda de audição.