Aparelhos fora de prazo na Saúde

Verba especial para atualizar equipamentos é uma das ideias.

Por Sónia Trigueirão | 09:52

Há hospitais em Portugal que continuam a usar equipamento de radioterapia, para tratar doentes com cancro, "fora de prazo" e que têm mais de 10 anos e há também muitos aparelhos de TAC antiquados, quando está demonstrado que os de nova geração produzem menos radiação.



A denúncia foi feita ontem pelo bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, que apresentou as propostas da Convenção Nacional da Saúde, para criar um pacto para o setor, bem como uma agenda para a próxima década.



Uma das propostas apresentadas foi precisamente uma "lei de programação de investimentos essenciais", que estabeleça uma verba especial para atualizar equipamentos e infraestruturas no Serviço Nacional de Saúde (SNS), assim como a criação de um plano de emergência para a rede de cuidados continuados.



Miguel Guimarães lembrou que este tipo de camas são menos caras do que as de cuidados de agudos e que muitos doentes ficam nos hospitais porque não há camas nos Continuados. Outra ideia defendida foi uma promoção mais efetiva da prevenção das doenças.



Orçamento plurianual

A nova Lei de Bases da Saúde prevê financiamento plurianual para recursos humanos, equipamentos e infraestruturas e vai indicar a diminuição do esforço financeiro dos cidadãos.



Aumento do orçamento

A Convenção Nacional da Saúde propõe que a fatia do Orçamento do Estado para a saúde aumente 0,15 pontos percentuais ao ano na próxima década.



Nova lei prevê SNS tendencialmente gratuito

A nova Lei de Bases da Saúde, que será apresentada em setembro, prevê que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) seja tendencialmente gratuito, segundo a presidente da comissão, Maria de Belém Roseira, que está a rever a lei.