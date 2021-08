Apenas 0,3% das pessoas com vacinação completa foram infetadas com Covid-19

Mais de 16.600 pessoas com a vacinação completa contra a covid-19 foram infetadas pelo vírus SARS-CoV-2 deste janeiro, o que representa 0,3% do total de vacinados, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde.

"Entre janeiro e 08 de agosto de 2021, foram identificados 16.671 casos de infeção em 5.467.487 pessoas com esquema vacinal completo contra a covid-19 há mais de 14 dias", o que significa que "apenas 0,3% das pessoas vacinadas contraíram o vírus SARS-CoV-2", indicam os dados da DGS.

Segundo o departamento de Graça Freitas, entre os casos de infeção, registaram-se 115 em pessoas internadas com diagnóstico principal por covid-19, a maioria com mais de 80 anos, e 50 com diagnóstico secundário.