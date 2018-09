Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apenas 14 hospitais portugueses têm consultas de sexologia

Estudos dizem que 40% dos portugueses tem problemas sexuais.

Por Francisca Genésio | 09:00

Em todo o País, existem apenas 14 hospitais que têm consultas especializadas em sexologia. Os atendimentos são distribuídos quase de Norte a Sul do País e até estão disponíveis nas ilhas.



Ainda assim, para a Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica (SPSC), os locais destinados à consulta são insuficientes. "É preciso alargar a oferta das consultas de sexologia a mais unidades de saúde do País", disse ao CM a psicóloga clínica da SPSC, Maria Joana Almeida, alertando que "é também necessária mais formação dos médicos".



O alerta da profissional surge numa altura em que vários estudos (Associação Mundial de Saúde Sexual, Universidade do Porto e Universidade de Coimbra), revelam que quase metade dos portugueses (40%) sofre de algum problema sexual.



Numa das investigações, que envolveu uma amostra de 500 mulheres, com idades entre os 18 e 79 anos, mais de um terço queixava-se de baixo desejo sexual na maioria das vezes ou sempre. Logo a seguir surgem as dificuldade em atingir o orgasmo (16,8%), o que faz com que quase metade (49,5%) admita já ter fingido um.



Noutro estudo, com uma amostra de 650 homens, entre os 18 e os 70 anos, 23% apontava a ejaculação precoce como o principal problema, seguida pela dificuldade em ter uma ereção (10,2%), um dado que poderá justificar os 10% que admite já ter usado medicamentos para ter uma ereção.



Manter o desejo sexual ativo com especialistas

Manter o desejo sexual ativo até aos últimos anos de vida pode parecer uma tarefa difícil, mas são vários os especialistas que dizem não ser impossível. Para isso, é importante que o casal, quer tenha 20 ou 70 anos, converse sobre a relação e mantenha a atividade sexual ativa. É também importante que procurem ajuda profissional sempre que surja algum problema, seja doença física ou psicológica.



Os especialistas aconselham, de qualquer forma, a realização de uma consulta regular. O casal deve também realizar exames, para confirmar que tudo está bem. Manter o desejo ativo pode ser mais simples ainda, se mantiver o corpo e a mente sã. Para isto, há alguns truques. O primeiro passo passa por pensar sobre o assunto e querer sair de casa.



Depois, é só escolher uma atividade física que goste, como a hidroginástica ou até as caminhadas, por exemplo: são ótimos exercícios que podem ser feitos a dois ou não, fica ao critério de cada pessoa, aconselham os sexólogos. Para exercitar a mente, pode realizar jogos como a sopa de letras.



"Não estão acessíveis a todos"

Mª. Joana Almeida - Psicóloga Soc. Port. Sexologia Clínica

CM: Qual o panorama da sexualidade em Portugal?

Maria Joana Almeida - No geral, é positivo. Temos uma mortalidade infantil muito baixa e isso foi uma conquista que fizemos muito importante, ao seguir todas as gravidezes de forma gratuita, mesmo em grupos mais vulneráveis. Garantimos também o o acesso aos métodos contracetivos por parte dos jovens. São conquistas importantes.

– O que falta nas consultas de sexualidade portuguesa?

– Ao nível das disfunções, casos de pessoas que precisam de consultas para tratar, por exemplo, a falta de desejo sexual, estamos mal. Isto porque as consultas não estão acessíveis a toda a população e porque as consultas de saúde sexual e reprodutiva são mais focadas no planeamento familiar do que em doenças sexualmente transmissíveis ou disfunções.